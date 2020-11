Le misure emergenziali e gli strumenti per la ripresa

Leggi su panorama

(Di sabato 21 novembre 2020) La recente proroga del blocco dei licenziamenti al 31 gennaio 2021, introdotta con l'art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e di cui si è preannunciato un ulteriore prolungamento, rappresenta una risposta al perdurare della situazione di emergenza del settore economico produttivo. Tuttavia, non si tratta di semplice proroga, dal momento che il provvedimento presenta preclusioni più stringenti rispetto a quanto contemplato nel Decreto Agosto, trattasi di un divieto "secco" sino a tutto il gennaio prossimo. Peraltro, a fronte degli attuali provvedimenti di lockdown, si è già previsto nella manovra economica che il Governo vari una estensione del blocco sino a tutto il 31 marzo 2021. In ogni caso resterà precluso al datore di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo, senza eccezioni o condizioni, salvi i soli casi della cessazione ...