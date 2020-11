Le amnesie che aiutano a ripartire

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 21 novembre 2020) In un bellissimo libro di memorie appena pubblicato in Italia da Raffaello Cortina (I ricordi mi vengono incontro), il filosofo francese Edgar Morin mette su carta, in un’inestimabile rapsodia di appunti, i novantanove anni di vita compiuti l’8 luglio. Ne ha diciannove quando annota la rapida e imbelle prostrazione della Francia davanti alla Wehrmacht di Adolf Hitler. «Il collaborazionismo si accentua e viene arruolata una legione di volontari francesi contro il bolscevismo». Parallelamente, scrive, «si accentua anche la Resistenza». Il grosso sta in mezzo, rintanato. Il grosso deve vedere come vanno le cose, cogliere l’attimo per spostarsi un po’ più di qui o di là, e lo farà, naturalmente, quando i tedeschi retrocederanno all’avanzare degli americani. Per ripulirsi la coscienza, ci sarà bisogno dei capri espiatori. Il più noto è il generale Philippe Pétain, l’eroe della Prima guerra ...