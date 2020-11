Lazio, Parolo: "Il caos fuori non ci tocca. L'aereo? Bel debutto..." (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - La pioggia il vento non hanno fermato la Lazio . Prima Immobile, poi Correa: Crotone steso nonostante un campo difficile. Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, Marco Parolo ha commentato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - La pioggia il vento non hanno fermato la. Prima Immobile, poi Correa: Crotone steso nonostante un campo difficile. Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, Marcoha commentato ...

TUTTOJUVE_COM : Lazio, Parolo: 'La nostra mentalità sta crescendo, oggi ci siamo fatti trovare pronti' - apetrazzuolo : LAZIO - Parolo: 'La squadra si è fatta trovare pronta' - OttavianiToni : @aquilarandagia3 Lo ha detto dopo. Prima ha detto che la “Lazio non può fare a meno dei giocatori chiave per troppe… - lazio_magazine : LAZIO - Parolo: 'La squadra si è fatta trovare pronta' - giovannicoviel1 : RT @RobertoRenga: La Lazio naviga che è un piacere a Crotone. Non cambio idea: i più bravi restano tali sulla sabbia, nei ghiacciai e anche… -