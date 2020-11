Lazio | Inzaghi | “Vinta una partita difficilissima Stiamo ritrovando elementi in rosa”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 21 novembre 2020) Da Crotone arrivano tre punti importanti per la classifica della. I biancocelesti, infatti, si impongono contro la formazione calabrese e tornano a mettere minacciosamente nel mirino la zona Champions League.LE PAROLE DIIl tecnico Simonecommenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Immobile è stato bravissimo, è un leader vero. Sta facendo grandissime prestazioni. Sono contento anche per Correa. Abbiamo vinto unacontro una squadra che gioca ottime gare. Penso che Acerbi stia avendo da tre anni a questa parte un rendimento eccezionale. E' titolare in Nazionale, si cura benissimo e si merita questo andamento per la dedizione. Le nostre problematiche sono state il Covid e gli infortuni. Ora stanno rientrando tutti. Non dimentichiamo che ...