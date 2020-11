L’Atletico Madrid ospita il Barça | niente sfida da ex per Suarez

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Si è aperta ieri la decima giornata della Liga e senza dubbio il big match di giornata sarà questa sarà latra Atleticoe Barcellona in programma questa sera al Wanda Metropolitano. Ildi Koeman, dopo un inizio balbettante è riuscito a trovare la quadra ma dovrà fare a meno del giovanissimo Ansu Fati rimasto fermo ai box. Per Messi la gara di questa sera sarà la sua 800esima con i blaugrana, un traguardo strepitoso per un calciatore che ha sempre difeso la maglia dei catalani rientrato nel club dopo la sfuriata di questa estate. Dall’altro latodi Simeone che ha ingranato la marcia alle spalle di Villarreal e Real Sociedad e con un solo punto di vantaggio dai cugini del Real. I colchoneros però dovranno fare a meno di Luische non ritroverà i ...