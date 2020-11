Laterina Ar | a fuoco vagone merci nei pressi della stazione ferroviaria

(Di sabato 21 novembre 2020) Sul posto anche i carabinieri e personale tecnico delle Ferrovie dello Stato per verificare i danni e ricostruire cause e dinamica dell'incendio.

Treno merci in fiamme alla stazione di Laterina. Un vagone, con all’interno cartone compatto, è andato a fuoco nella notte appena trascorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, c ...LATERINA: Per tutta la notte i Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere un grosso incendio scoppiato nei pressi della stazione ferroviaria ...