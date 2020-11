L’assessore ai disastri è salvo I cittadini lombardi chissà La Lega ha deciso di blindare Gallera votando No alla mozione di sfiducia M5S Salvini difende l’indifendibile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Lavoterà contro laavanzata dai consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle alal Welfare di Regionea Giulioche sarà presentata in Aula martedì in Consiglio. La linea era già stata tracciata lo scorso 13 novembre quando il vertice di centrodestra al Pirellone – chiesto a gran voce proprio dal Carroccio – che doveva prevedere un “riassetto”, in sostanza un commissariamento, nei confronti dell’esponente forzista, si erafine risolto in un nulla di fatto.rimane dove sta, e addirittura il deputato e segretario lombardo del partito, Paolo Grimoldi, dopo il summit si era spinto ad elogiarne l’operato: “Ha sempre fatto bene il suo il suo mestiere. Ovviamente anche lui si è trovato a gestire l’esplosione di una ...