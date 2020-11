L’Architettrice di Melania Mazzucco è l'”Eroina d’oggi” 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Si è conclusa la seconda edizione del Premio Letterario di iO Donna, Eroine d’oggi. L’evento, in collaborazione con BookCity, ha registrato in streaming un’ottima partecipazione e molte ore di visione su YouTube. Premio Letterario iO Donna 2020 Protagonista, Plautilla Bricci, la prima donna architetto d’Europa a cui la scrittrice Melania Mazzucco ha dato vita e corpo nel suo romanzo L’Architettrice (Einaudi).Con la sua bravura e preparazione Melania ci ha portato dentro i giorni pieni del Seicento romano, riuscendo davvero a “mostrarci” certi spaccati di vita quotidiana e il contesto in cui Plautilla Bricci ha con determinazione seguito la sua passione, scardinando il ruolo subordinato che per lei, in quanto donna, era stato apparecchiato. Ecco di seguito la motivazione: “Plautilla ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Si è conclusa la seconda edizione del Premio Letterario di iO Donna, Eroine d’oggi. L’evento, in collaborazione con BookCity, ha registrato in streaming un’ottima partecipazione e molte ore di visione su YouTube. Premio Letterario iO DonnaProtagonista, Plautilla Bricci, la prima donna architetto d’Europa a cui la scrittriceha dato vita e corpo nel suo romanzo(Einaudi).Con la sua bravura e preparazioneci ha portato dentro i giorni pieni del Seicento romano, riuscendo davvero a “mostrarci” certi spaccati di vita quotidiana e il contesto in cui Plautilla Bricci ha con determinazione seguito la sua passione, scardinando il ruolo subordinato che per lei, in quanto donna, era stato apparecchiato. Ecco di seguito la motivazione: “Plautilla ...

