Lamborghini rimuove le foto con le bambine-modelle dopo le polemiche: pubblicità di cattivo gusto? (Di sabato 21 novembre 2020) Sono bastati pochi scatti per scatenare una bufera sulla casa automobilistica Lamborghini. Pomo della discordia sono state alcune foto, pubblicate sui social, che ritraevano due bambine con alle spalle i bolidi della casa di Sant’Agata bolognese. Scatti realizzati a Palermo da Letizia Battaglia per la campagna «With Italy, for Italy» di Lamborghini. Il primo a chiederne la rimozione è stato il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando. Lamborghini – Letizia Battaglia Una delle foto incriminate (il volto è stato oscurato da Open per tutelare l’immagine dei minori coinvolti, loro malgrado, nella vicenda) «Il Comune di Palermo non ha autorizzato la campagna della Lamborghini, attualmente presente sui social network con modalità che non condividiamo. Chiedo ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Sono bastati pochi scatti per scatenare una bufera sulla casa automobilistica. Pomo della discordia sono state alcune, pubblicate sui social, che ritraevano duecon alle spalle i bolidi della casa di Sant’Agata bolognese. Scatti realizzati a Palermo da Letizia Battaglia per la campagna «With Italy, for Italy» di. Il primo a chiederne la rimozione è stato il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando.– Letizia Battaglia Una delleincriminate (il volto è stato oscurato da Open per tutelare l’immagine dei minori coinvolti, loro malgrado, nella vicenda) «Il Comune di Palermo non ha autorizzato la campagna della, attualmente presente sui social network con modalità che non condividiamo. Chiedo ...

_Sblendorio : RT @ManuelPeruzzo: Non è tanto che da qualche parte Nabokov sta ridendo, ma è che c'è ancora un posto in Italia dove si può fare una campag… - monika_mazurek : RT @magicaGrmente22: Lamborghini rimuove le foto con le bambine a Palermo dopo le accese polemiche - ManuelPeruzzo : Non è tanto che da qualche parte Nabokov sta ridendo, ma è che c'è ancora un posto in Italia dove si può fare una c… - magicaGrmente22 : Lamborghini rimuove le foto con le bambine a Palermo dopo le accese polemiche - RobDeMaddi : Le foto possono piacere o meno ma è assurdo definirle “lesive dell’immagine di Palermo”. #Lamborghini prima le pubb… -