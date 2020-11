Lamborghini, le foto di Letizia Battaglia diventano un caso social: immagini ritirate (Di sabato 21 novembre 2020) Letizia Battaglia è stata ingaggiata dall’azienda Lamborghini per uno shooting fotografico a Palermo. La fotografa ha realizzato degli scatti intrecciando ragazze minorenni e le celebri auto, inserendole di volta in volta in degli scorci del capoluogo siciliano. Le foto sono state pubblicate online dalla Lamborghini, in una vera e propria campagna pubblicitaria social, ma l’azienda è stata costretta a rimuoverle dopo le polemiche arrivate da più parti, Comune compreso. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiesto la rimozione delle fotografie, che invece sono ancora visibili sul profilo ufficiale di Letizia Battaglia. L’aver associato delle ragazzine alla supercar del Toro ha spinto il primo ... Leggi su quifinanza (Di sabato 21 novembre 2020)è stata ingaggiata dall’aziendaper uno shootinggrafico a Palermo. Lagrafa ha realizzato degli scatti intrecciando ragazze minorenni e le celebri auto, inserendole di volta in volta in degli scorci del capoluogo siciliano. Lesono state pubblicate online dalla, in una vera e propria campagna pubblicitaria, ma l’azienda è stata costretta a rimuoverle dopo le polemiche arrivate da più parti, Comune compreso. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiesto la rimozione dellegrafie, che invece sono ancora visibili sul profilo ufficiale di. L’aver associato delle ragazzine alla supercar del Toro ha spinto il primo ...

PalermoEventi1 : Foto con bambine per lo spot Lamborghini a Palermo, è polemica - Blogdelledonne : Palermo, divampa la polemica sulle foto di Letizia Battaglia per Lamborghini: il sindaco chiede stop della campagna… - _DAGOSPIA_ : POLEMICA A PALERMO PER LA FOTO DI LETIZIA BATTAGLIA PER LAMBORGHINI, IN CUI SI VEDONO DELLE BAMBINE… - lucia25968868 : RT @Michele_Anzaldi: Le foto di Letizia Battaglia sulle Lamborghini a Palermo avrebbero dovuto aprire un dibattito alto tra esperti e grand… - RomaAppio : RT @Michele_Anzaldi: Le foto di Letizia Battaglia sulle Lamborghini a Palermo avrebbero dovuto aprire un dibattito alto tra esperti e grand… -