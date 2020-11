(Di sabato 21 novembre 2020) Il 'd'oro International Film Festival' di Avellino, festeggia i 45 anni con unaon line dal 6 al 13sulla piattaforma streaming di MYmovies (www.mymovies.it). Il Premio alla Carrieraè stato assegnato al cineasta messicano Carlos Reygadas, in cartellone il suo ultimo film 'Our Time' (Nuestro tiempo). Al centro della rassegna sul nuovo cinema del ...

GazzettAvellino : Laceno d’Oro, edizione 2020 dal 6 al 13 dicembre online. - antonellaa262 : Laceno d’oro International Film Festival di Avellino dal 6 al 13 dicembre. #avellino #carlosreygadas #cinema… - NapoliTime : Laceno d’oro International Film Festival di Avellino. Il ‘cinema del reale’ con 70 opere da tutto il mondo - PasqualeVespa : Laceno d’oro International Film Festival di Avellino. Il ‘cinema del reale’ con 70 opere da tutto il mondo - Il_Mezzogiorno : Laceno d’oro International Film Festival di Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Laceno Oro

Anno 2020. Come un replicante che non si rassegna a morire, ogni festival ha dovuto fare i conti con la dimensione virtuale e ripensare la propria formula. Non possiamo più toccarci. Le nostre città s ...Napoli, scippano il cellulare a una ragazza: arrestati due pregiudicati. Stamattina gli agenti del Commissariato Dante hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del ...