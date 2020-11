La storia di Manuel Cossu | di Spezia | ma dipinge e suona l’Atalanta «Il mio tifo? E’ nato dalla sorpresina di un ovetto»

(Di sabato 21 novembre 2020) Cosa hanno in comune James Ellroy, la musica Punk, il mondo dell’arte, La? Una sola persona: musicista, pittore, all’apparenza schivo e ruvido, proprio come un bergamasco, ma ricco di cultura, passione, genialità e tanto sarcasmo., …

EleLe08 : @Desituanza @patroclo1991 Abbiamo fatto la storia nei secoli. Ora, spesso, non riconosco la mia gente. Ma l'indole… - alice_van_pelt : @3RACHlNI Figurati io! Il mio essere antropologa? 11/10, è tutto fatto benissimo a rispetto della cultura e dei var… - TizziRadrizzani : RT @BorisSollazzo: E basta Emma, è passato mezzo cd (LSDicit.). Storia di un linciaggio social (questa sarà la mia unica risposta alle ridi… - Rivalevante : Giornata mondiale dell'infanzia, la pandemia minaccia i diritti dei bambini - GiordanoGiusti : RT @BorisSollazzo: E basta Emma, è passato mezzo cd (LSDicit.). Storia di un linciaggio social (questa sarà la mia unica risposta alle ridi… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Manuel

Mediaset Play

Questo è il numero di venerdì 20 novembre 2020 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappellini. L'iscrizione è ...notti" A Manuel Agnelli non è piaciuta né la canzone né l'assegnazione del brano, non adatto alla cantante; ha colto l'occasione per dire la sua sul trapper: Questo pezzo racconta la storia di una ...