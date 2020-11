La spesa è sempre più green (senza costi aggiuntivi) (Di sabato 21 novembre 2020) Gli italiani al supermercato sono sempre più attenti alla sostenibilità anche quando si tratta di decidere quali prodotti scegliere. Lo sottolinea l’Osservatorio Immagino realizzato da GS1 Italy in collaborazione con Nielsen, che annualmente racconta i consumi degli italiani analizzando, ogni sei mesi, com’è composto e come cambia il carrello della spesa degli italiani. Uno studio basato su 112 mila prodotti del largo consumo e in grado di generare un giro d’affari annuale di 36 miliardi di euro. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) Gli italiani al supermercato sono sempre più attenti alla sostenibilità anche quando si tratta di decidere quali prodotti scegliere. Lo sottolinea l’Osservatorio Immagino realizzato da GS1 Italy in collaborazione con Nielsen, che annualmente racconta i consumi degli italiani analizzando, ogni sei mesi, com’è composto e come cambia il carrello della spesa degli italiani. Uno studio basato su 112 mila prodotti del largo consumo e in grado di generare un giro d’affari annuale di 36 miliardi di euro.

TeresaBellanova : Ce lo avete chiesto in tanti: posso andare a fare la spesa in un comune diverso dal mio? Sì, fare la spesa rientra… - sputnikbf : lei ha sempre il suo carattere forte ma appunto a causa della chemio è sempre stanca, fa fatica anche solo ad uscir… - mlfborgo : @juventibus @massimozampini @katianicotra @andreasarubbi @PietroSalvatori @mike_fusco Mitici come sempre! Risate ga… - SanniaAntonello : @Scacciavillani Sicuramente sono soldi sprecati però sul corriere è apparso un articolo nel quale Gita Gopinath (ec… - XxviiEmma : NATALIA BEATRIZ DORA PELUSO PUOI CANTARMI ANCHE LA LISTA DELLA SPESA MA SARÀ SEMPRE UN CAPOLAVORO -

Ultime Notizie dalla rete : spesa sempre La spesa è sempre più green (senza costi aggiuntivi) Vanity Fair.it La vita davanti a te

Prima della pandemia erano sempre in tour, poi il Covid ha messo in pausa i concerti e le loro esistenze. Oggi due di questi lavoratori intermittenti dello spettacolo si sono reinventati magazzinieri.

Thanksgiving con la mascherina

Fate la spesa evitando di assembrarvi nei supermercati dalle 12 alle 15 del sabato, meglio il lunedì dalle 8 del mattino. Soprattutto, visto che il 26 novembre sarà il giorno del Ringraziamento, l'Ame ...

Prima della pandemia erano sempre in tour, poi il Covid ha messo in pausa i concerti e le loro esistenze. Oggi due di questi lavoratori intermittenti dello spettacolo si sono reinventati magazzinieri.Fate la spesa evitando di assembrarvi nei supermercati dalle 12 alle 15 del sabato, meglio il lunedì dalle 8 del mattino. Soprattutto, visto che il 26 novembre sarà il giorno del Ringraziamento, l'Ame ...