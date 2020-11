La Sandro Abate intravede la vetta | battuto il CDM Genova al Del Mauro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non vuole fermarsi laAvellino. La truppa guidata da Fabian Lopez hanno un ottimo approccio alla gara e con un gran primo tempo, chiuso sul 3-0 (Bagatini, Crema e Dalcin), indirizzano il match sui binari a loro più congeniali. Il CDM, però, rientra nei spogliatoi trasformato e riapre la gara con Titon e Silon, ma Crema è in forma smagliante e si porta a casa il pallone per il suo hat-trick: finisce 5-3. L'articolo proviene da Anteprima24.it.