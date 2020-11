La rivoluzione industriale verde di Boris Johnson

Leggi su quifinanza

(Di sabato 21 novembre 2020) Idrogeno e mobilità elettrica, potenziamento della produzione di energia da centrali nucleari e riforestazione di ampie zone del Paese, con la City di Londra destinata a diventare la capitale mondiale della finanza “green”. È unaquella annunciata dal premier britannicoquesta settimana. “Useremo la scienza per sconfiggere il virus e dobbiamo usare gli stessi straordinari poteri di ingegno per riparare i danni economici del Covid-19 e per ricostruire tutto in maniera migliore. Ora è il momento di pianificare una ripresacon lavori altamente qualificati che diano alle persone la soddisfazione di sapere che stanno contribuendo a rendere il paese più pulito, piùe più bello”, ha scritto il premier sul Financial Times. Il piano di Downing Street ...