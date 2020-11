La risposta del mondo dell’arte al lockdown è il digitale Ecco tutti gli eventi e le mostre da guardare direttamente dal divano di casa

Leggi su domanipress

(Di sabato 21 novembre 2020) In seguito al nuovo lockdown, entrato in vigore con il DPCM del 3 novembre, sono stati molti i settori duramente colpiti e tra questi anche musei ecostretti alla chiusura. Tuttavia, l’arte non si ferma e ora più che mai ha l’occasione di esplorare nuove strade per raggiungere il suo pubblico. Partiamo da Padova dove, in seguito alla sospensione della mostra “Van Gogh. i colori della vita”, il curatore Marco Goldin, insieme al compositore Remo Anzovino, ha deciso di raccontarci Van Gogh in quattro puntate inedite. Protagoniste sono le lettere scritte dal pittore, lette da Goldin, che nella prima puntata ci ha portati nel momento in cui stava dipingendo i campi di grano nella pianura della Crau, poco fuori Arles e ha scoperto il giallo e la luce: “Il pittore dell’avvenire deve essere un colorista come non ce n’è ancora stato uno”. L’appuntamento è ogni lunedì ...