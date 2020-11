"La Ravetto con Salvini? Qual è il suo vero talento", Padellaro passa all'insulto contro "la bambolina": orrore sinistro (Di sabato 21 novembre 2020) La forzista Laura Ravetto molla Silvio Berlusconi e va da Matteo Salvini e per Antonio Padellaro è sempre un'ottima occasione per insultarla. La penna del Fatto quotidiano, antiberlusconiano storico, ricorda un giudizio del Cav sulla giovane Ravetto alle prime esperienze in tv: "L'ho richiamata perché non scuote la testa quando parlano i comunisti". Basta questa frase a Padellaro per condannare entrambi, Laura e Silvio. La neo-leghista diventa dunque "una bambolina" che "fa no no no", e "lo scuotimento di capocce quando parlanoi comunisti è lo stigma di quel ventennio di cui oggi a sinistra Qualcuno sente perfino nostalgia". Addirittura. Quanto alla Ravetto, conclude sarcastico il sodale di Marco Travaglio, "ne comprendiamo la ritrosia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) La forzista Lauramolla Silvio Berlusconi e va da Matteoe per Antonioè sempre un'ottima occasione per insultarla. La penna del Fatto quotidiano, antiberlusconiano storico, ricorda un giudizio del Cav sulla giovanealle prime esperienze in tv: "L'ho richiamata perché non scuote la testa quando parlano i comunisti". Basta questa frase aper condannare entrambi, Laura e Silvio. La neo-leghista diventa dunque "una" che "fa no no no", e "lo scuotimento di capocce quando parlanoi comunisti è lo stigma di quel ventennio di cui oggi a sinistracuno sente perfino nostalgia". Addirittura. Quanto alla, conclude sarcastico il sodale di Marco Travaglio, "ne comprendiamo la ritrosia ...

