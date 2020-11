La Rai: stop a Morra dopo le vergognose parole sulla Santelli. E il M5S grida alla censura (Di sabato 21 novembre 2020) Niente tv per Nicola Morra, la Rai dice stop alla sua partecipazione a Titolo V. Le sue parole sulla governatrice della Calabria, Jole Santelli morta di tumore, sono inaccettabili. E ad annunciare il “veto” è proprio lui, su Facebook. Racconta di essere «arrivato a Napoli presso gli studi Rai». Doveva «partecipare alla puntata di Titolo Quinto». E ha «appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure». A quanto apprende l’Adnkronos, lo stop alla presenza dell’esponente M5s nel programma sarebbe arrivato dalla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Niente tv per Nicola, la Rai dicesua partecipazione a Titolo V. Le suegovernatrice della Calabria, Jolemorta di tumore, sono inaccettabili. E ad annunciare il “veto” è proprio lui, su Facebook. Racconta di essere «arrivato a Napoli presso gli studi Rai». Doveva «parteciparepuntata di Titolo Quinto». E ha «appreso dvicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure». A quanto apprende l’Adnkronos, lopresenza dell’esponente M5s nel programma sarebbe arrivato d...

SecolodItalia1 : La Rai: stop a Morra dopo le vergognose parole sulla Santelli. E il M5S grida alla censura - luisa_chiari : RT @tranellio: A quanto apprende l'Adnkronos, lo stop alla presenza dell'esponente M5s nel programma, già programmata da giorni, non sarebb… - MariaAversano1 : RT @tranellio: A quanto apprende l'Adnkronos, lo stop alla presenza dell'esponente M5s nel programma, già programmata da giorni, non sarebb… - EmmaKump : @primaopoitorna @ElioLannutti @RaiTre #Rai: ci tolgono direttamente in bolletta 9 euro al mese....fanno il bello e… - contigiu : RT @tranellio: A quanto apprende l'Adnkronos, lo stop alla presenza dell'esponente M5s nel programma, già programmata da giorni, non sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai stop Morra fuori da Titolo V, stop da vertici Rai Adnkronos Aifa: stop a fake su vaccini anti Covid

20.40 Aifa: stop a fake su vaccini anti Covid "Sbagliato diffondere affermazioni in- fondate sulla sicurezza" dei vaccini anti-Covid. La "più grave (falsa) ri- guarda le fasi degli studi clinici che ...

DIRETTA SLALOM LEVI/ Video streaming Rai: Shiffrin, riecco la protagonista!

Diretta Slalom Levi: streaming video Rai, orario e vincitrice della 2^prova della Coppa del mondo di sci femminile 2020, in programma oggi 21 novembre 2020.

20.40 Aifa: stop a fake su vaccini anti Covid "Sbagliato diffondere affermazioni in- fondate sulla sicurezza" dei vaccini anti-Covid. La "più grave (falsa) ri- guarda le fasi degli studi clinici che ...Diretta Slalom Levi: streaming video Rai, orario e vincitrice della 2^prova della Coppa del mondo di sci femminile 2020, in programma oggi 21 novembre 2020.