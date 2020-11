La Rai cancella Morra da TItolo V per le frasi su Jole Santelli: è polemica (Di sabato 21 novembre 2020) A denunciare la mossa con cui la Rai cancella Nicola Morra da TItolo V per le frasi su Jole Santelli è lo stesso presidente commissione Antimafia che su Facebook rende nota la notizia: “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di ‘TItolo Quinto’ ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la mia partecipazione al programma – il messaggio di Morra – Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”. Morra aveva parlato a Radio Capital commentando l’arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria. Morra aveva iniziato l’intervento parlando di ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) A denunciare la mossa con cui la RaiNicoladaV per lesuè lo stesso presidente commissione Antimafia che su Facebook rende nota la notizia: “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di ‘Quinto’ ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la mia partecipazione al programma – il messaggio di– Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”.aveva parlato a Radio Capital commentando l’arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria.aveva iniziato l’intervento parlando di ...

