La principessa Eugenie di York prende Frogmore Cottage | la casa di Harry e Meghan

Formalmente, Frogmore Cottage è rimasta residenza del principe Harry e Meghan Markle. Ma il trasloco in America, le dimissioni da senior member della famiglia regale britannica e la volontà di regalare ad Archie una vita che possa dirsi normale, le formalità, le hanno fatte venire meno. Così, nella casa della discordia, la cui ristrutturazione è stata finanziata con i contributi dei cittadini britannici (ai quali i Sussex stanno restituendo ogni centesimo speso), ha finito per trasferirsi Eugenie di York.

