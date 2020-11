La politica italiana è contraria al voto elettronico, ma per i Cinquestelle è un obiettivo da raggiungere (Di sabato 21 novembre 2020) Il voto elettronico è un’idea del Movimento Cinque Stelle, non poteva essere altrimenti. È osteggiato, almeno a parole, dal restante quadro politico italiano, anche all’interno della maggioranza di governo. Ma a nessuno sembra interessare più di tanto che «un comitato di 13 persone sta valutando come voteremo in futuro e se l’Italia potrà adottare il voto elettronico», come scrivevamo giovedì. Parlando con Linkiesta, la deputata Valentina Corneli dice: «Adesso la proposta si è un po’ arenata a causa della pandemia. Ma il nostro obiettivo è ancora quello di permettere a tutti di votare online: penso ai vantaggi per gli studenti fuori sede o chi ha difficoltà a spostarsi. Abbiamo studiato il modello funzionante dell’Estonia e, se replicato in maniera sicura, può essere adottato anche qui». A proposito di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 novembre 2020) Ilè un’idea del Movimento Cinque Stelle, non poteva essere altrimenti. È osteggiato, almeno a parole, dal restante quadro politico italiano, anche all’interno della maggioranza di governo. Ma a nessuno sembra interessare più di tanto che «un comitato di 13 persone sta valutando come voteremo in futuro e se l’Italia potrà adottare il», come scrivevamo giovedì. Parlando con Linkiesta, la deputata Valentina Corneli dice: «Adesso la proposta si è un po’ arenata a causa della pandemia. Ma il nostroè ancora quello di permettere a tutti di votare online: penso ai vantaggi per gli studenti fuori sede o chi ha difficoltà a spostarsi. Abbiamo studiato il modello funzionante dell’Estonia e, se replicato in maniera sicura, può essere adottato anche qui». A proposito di ...

I grillini lo considerano uno strumento indispensabile per aumentare la partecipazione elettorale. Gli altri partiti, compresi gli alleati di governo, pensano sia impraticabile e pericoloso.

