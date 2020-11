La Nigeria è entrata in recessione | seconda volta in 4 anni

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria entrata

Corriere di Como

La Nigeria è entrata in recessione per la seconda volta in quattro anni dopo che il suo prodotto interno lordo si è contratto per il secondo trimestre consecutivo. (ANSA) ...Dal 27 novembre 2020 Qatar Airways attiverà tre voli settimanali per Abuja, Nigeria, via Lagos. La capitale della Nigeria diventa la sesta nuova destinazione annunciata dalla compagnia dall'inizio del ...