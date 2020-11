La mappa delle regioni che potrebbero cambiare colore: da zona rossa ad arancione e gialla (Di sabato 21 novembre 2020) Abruzzo in zona rossa e 3 regioni – Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto – che devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Le indicazioni che scaturiscono dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute, nonostante l’indice di contagiosità (Rt) sia passato in una settimana dall’1,4 all’1,18, confermano come l’epidemia sia ancora a “livelli critici” in tutta Italia ed imponga di mantenere, ed in alcuni casi rafforzare, le restrizioni già in atto. I provvedimenti adottati nelle ultime settimane, ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza, “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo”. I dati, con 17 regioni e province autonome a rischio alto e ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Abruzzo ine 3– Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto – che devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Le indicazioni che scaturiscono dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute, nonostante l’indice di contagiosità (Rt) sia passato in una settimana dall’1,4 all’1,18, confermano come l’epidemia sia ancora a “livelli critici” in tutta Italia ed imponga di mantenere, ed in alcuni casi rafforzare, le restrizioni già in atto. I provvedimenti adottati nelle ultime settimane, ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza, “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo”. I dati, con 17e province autonome a rischio alto e ...

