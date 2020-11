La Lombardia – regione disastro del Covid – si celebra con un video in cui Boldi si scaccola (Di sabato 21 novembre 2020) Sono tempi, questi, in cui Vincenzo De Luca può dire che “in Campania abbiamo istituito la zona rosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te” risultando persino sobrio. Perché il contesto tutt’intorno è all’impazzimento generale. Il termine di paragone trash diventa – per distacco – il nuovo video ufficiale della regione Lombardia, con il quale Fontana e il suo team comunicazione hanno pensato bene di celebrare la manovrina economica a favore dei cittadini lombardi affidando la propria immagine ad un testimonial d’eccezione: Massimo Boldi, che nell’occasione si scaccola. Dopo aver usato come testimonial anti-Covid Ibrahimovic che dominava il Duomo con lo sguardo cattivo ora tocca a Cipollino che esclama “la Lombardia mi acchiappa veramente”. Una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Sono tempi, questi, in cui Vincenzo De Luca può dire che “in Campania abbiamo istituito la zona rosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te” risultando persino sobrio. Perché il contesto tutt’intorno è all’impazzimento generale. Il termine di paragone trash diventa – per distacco – il nuovoufficiale della, con il quale Fontana e il suo team comunicazione hanno pensato bene dire la manovrina economica a favore dei cittadini lombardi affidando la propria immagine ad un testimonial d’eccezione: Massimo, che nell’occasione si. Dopo aver usato come testimonial anti-Ibrahimovic che dominava il Duomo con lo sguardo cattivo ora tocca a Cipollino che esclama “lami acchiappa veramente”. Una ...

stanzaselvaggia : Il nuovo testimonial della Regione Lombardia. - stanzaselvaggia : Il nuovo testimonial della Regione Lombardia. (3) - stanzaselvaggia : Ap. Il nuovo testimonial della Regione Lombardia. (2) - cesarebrogi1 : RT @AntonioNbo15: Una Regione come la #Lombardia a guida leghista, con il più incapace di tutti i #PdR non poteva non affidare uno spot 'el… - cri_marcucci : RT @stanzaselvaggia: Il nuovo testimonial della Regione Lombardia. -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia regione Indennizzi Regione Lombardia Massimo Boldi: ieri negazionista, oggi nello spot della Lombardia: "Cipollini, resistiamo!"

Massimo Boldi aveva chiesto l'intervento di Sergio Mattarella contro il 'terrorismo mediatico'. Adesso è il protagonista dello spot ufficiale della Regione Lombardia. Sta facendo discutere la scelta, ...

Covid, Boldi testimonial per la Regione Lombardia: è polemica

Ha scatenato polemiche la decisione della Regione Lombardia di arruolare il comico Massimo Boldi per il suo spot sui sostegno economici alle categorie ...

Massimo Boldi aveva chiesto l'intervento di Sergio Mattarella contro il 'terrorismo mediatico'. Adesso è il protagonista dello spot ufficiale della Regione Lombardia. Sta facendo discutere la scelta, ...Ha scatenato polemiche la decisione della Regione Lombardia di arruolare il comico Massimo Boldi per il suo spot sui sostegno economici alle categorie ...