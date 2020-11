La Giornata nazionale degli alberi va celebrata oggi e sempre

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Il 21 novembre si celebra la, istituita come ricorrenzacon una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013 al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto che l'Italia ha ratificato per legge nel giugno 2002. La nuova legge ha contestualmente abolito un Regio decreto del 1923 che aveva istituito unadedicata, con analoghe finalità di valorizzazione del patrimonio forestale. In Italia la tutelaè di antica data: una primo passo fu fatto nel lontano 1898 per iniziativa dell'allora ministro dell'Istruzione, Guido Baccelli. Perché la...