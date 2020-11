La donna aveva solo 41 anni e lascia un bimbo di 14 mesi (Di sabato 21 novembre 2020) Era stata ricoverata all'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è deceduta dopo 5 giorni. La donna presentava da una settimana i tipici sintomi covid Covid, a Barletta muore una neomamma dopo 11 ore di attesa per un posto letto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Era stata ricoverata all'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è deceduta dopo 5 giorni. Lapresentava da una settimana i tipici sintomi covid Covid, a Barletta muore una neomamma dopo 11 ore di attesa per un posto letto su Notizie.it.

