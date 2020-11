La censura dei “buoni”: zittire chi non si accoda al pensiero unico (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov – Il coronavirus ha fornito agli occhi della popolazione mondiale la possibilità di comprendere l’imposizione del pensiero unico: nel corso di questa emergenza mass-media, giornali e fanatici del politicamente corretto hanno offerto spettacolo indegno, mostrandosi spesso in contrapposizione di idee tra di loro ma ben concordi sulla censura e sull’accusa di negazionismo (e conseguente censura) da attuare nei confronti di chiunque non si allineasse alla linea comunicativa del terrore. Personaggi pubblici che ad inizio anno esponevano preoccupazione per il possibile arrivo della bomba sanitaria, ricevettero infondate accuse di razzismo ed allarmismo inutile da parte degli stessi che ancora oggi accusano di negazionismo chiunque ritenga la mascherina o i lockdown mezzi esagerati e dannosi per il contrasto alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov – Il coronavirus ha fornito agli occhi della popolazione mondiale la possibilità di comprendere l’imposizione del: nel corso di questa emergenza mass-media, giornali e fanatici del politicamente corretto hanno offerto spettacolo indegno, mostrandosi spesso in contrapposizione di idee tra di loro ma ben concordi sullae sull’accusa di negazionismo (e conseguente) da attuare nei confronti di chiunque non si allineasse alla linea comunicativa del terrore. Personaggi pubblici che ad inizio anno esponevano preoccupazione per il possibile arrivo della bomba sanitaria, ricevettero infondate accuse di razzismo ed allarmismo inutile da parte degli stessi che ancora oggi accusano di negazionismo chiunque ritenga la mascherina o i lockdown mezzi esagerati e dannosi per il contrasto alla ...

