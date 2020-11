La cazzimma | panacea napoletana che tutto risolve | presto ci sarà il presepe della cazzimma

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) È l’ultima settimana di novembre e forse nonè perduto in Italia. C’è ancora margine di manovra per salvare il Natale. È la cosa più naturale da fare. Il vero imperativo categorico. Dopo il bonus vacanze, l’unica è focalizzarsi sulla sacra natività alla guisa di tanti piccoli Charles Dickens tricolori, per sconfiggere il diabolico virus a colpi di roccocò. Ora, per noi del sud, salvare il Natale presenta un aggravio antropologico non trascurabile. A noi, uomini e donne del mezzogiorno, come è ormai noto, nessuno ha mai regalato niente. A differenza delle case festose festose di Madrid o Reggiolo, veri centri plutocratici in cui si sperperano danari in gioielli e capi firmati, a Napoli il concetto di regalo non esiste. Il napoletano,ciò che ha, ha dovuto guadagnarselo. Se a qualche meridionale è mai capitato di condividere feste con amici ...