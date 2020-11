Juventus, Pirlo mai senza Morata-Ronaldo: la coppia più decisiva d’Europa (Di sabato 21 novembre 2020) Andrea Pirlo non può più fare a meno di schierare insieme Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non ha certo bisogno di presentazioni e come sempre, se in condizione, scende in campo e si prende sulle spalle tutte le responsabilità offensive. In questo inizio di stagione però CR7 non è stato solo. Morata sta impressionando tutti e ha anche preso il posto del campione di Funchal quando quest’ultimo è risultato positivo al Covid-19. La differenza vera si vede mettendo insieme il rendimento dei due attaccanti della Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Juventus U23, Zauli: "Quando la squadra merita deve raccogliere" Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo e Alvaro ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Andreanon può più fare a meno di schierare insieme Alvaroe Cristiano. Il fuoriclasse portoghese non ha certo bisogno di presentazioni e come sempre, se in condizione, scende in campo e si prende sulle spalle tutte le responsabilità offensive. In questo inizio di stagione però CR7 non è stato solo.sta impressionando tutti e ha anche preso il posto del campione di Funchal quando quest’ultimo è risultato positivo al Covid-19. La differenza vera si vede mettendo insieme il rendimento dei due attaccanti della. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:U23, Zauli: "Quando la squadra merita deve raccogliere" Adrien Rabiot, Cristianoe Alvaro ...

