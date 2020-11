Juventus, Pirlo: «Dybala ha fatto bene. Cristiano Ronaldo? Ecco il mio consiglio» (Di domenica 22 novembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Cagliari Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ANALISI – «Gli interpreti cambiano ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Era importante avere il dominio del gioco e stasera l’abbiamo fatto bene. Per la crescita della squadra era importante fare una partita del genere». Dybala – «Lui è una seconda punta, appena sarà al top lo metteremo nella sua posizione ideale. Oggi è andato meglio, si è rivisto con più gamba che è quella che gli è mancata nell’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Cagliari Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ANALISI – «Gli interpreti cambiano ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Era importante avere il dominio del gioco e stasera l’abbiamo. Per la crescita della squadra era importante fare una partita del genere».– «Lui è una seconda punta, appena sarà al top lo metteremo nella sua posizione ideale. Oggi è andato meglio, si è rivisto con più gamba che è quella che gli è mancata nell’ultimo ...

juventusfc : ?? Dalle 17:00 su @JuventusTV l'intervista a Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveCagliari ?? ??… - sportli26181512 : Pirlo: 'Stupito da Ronaldo, non da Arthur. Ecco il ruolo ideale per Dybala': L'allenatore della Juventus, Andrea Pi… - RaiSport : ? #Pirlo: '#Ronaldo un esempio per tutti' Il tecnico della #Juventus: 'Abbiamo fatto un'ottima partita con lo spiri… - calciomercatoit : #JuventusCagliari, #Pirlo felice: 'Ottima partita specie nel primo tempo, con questa aggressività più facile gestir… - mauriziobonanno : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Pirlo: 'Dominare così la partita è quello che ci serviva per crescere'. #SportMediaset #JuveCagliari https:… -