Juventus, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto (Di sabato 21 novembre 2020) L'Allianz Stadium, vero e proprio fortino dei bianconeri, rappresenta da dieci stagioni una risorsa in più, un alleato della squadra allenata da Andrea Pirlo. Negli ultimi anni, in casa propria, la Juventus ha registrato un numero di sconfitte estremamente basso, appena 10 squadre vittoriose allo Stadium tra il 2011 e il mese di marzo 2020. Ma il peso dello stadio vuoto, a cause delle misure di distanziamento sociale, continua a farsi sentire, e a farne le spese è l'intera compagine di mister Pirlo.

