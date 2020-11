Juventus- Ferencvaros: probabili formazioni e in tv (Di sabato 21 novembre 2020) Juventus- Ferencvaros, match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Barcellona e Dinamo Kiev, si giocherà martedì 24 novembre 2020 all’ Allianz Stadium alle ore 21. All’ andata i bianconeri hanno vinto 1-4. Come arrivano le due squadre I bianconeri, che faticano un po’ in campionato, hanno avuto fin qui un rendimento migliore in Champions League dove hanno conquistato 6 punti in 3 partite. Un successo contro gli ungheresi consegnerebbe loro il pass per gli ottavi. Gli ungheresi, invece, ultimi nel girone con appena 1 punto, non hanno più speranze di qualificazione ma proveranno a giocarsi le loro carte per accedere in Europa League Le scelte tecniche di Juventus e Ferencvaros Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020), match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Barcellona e Dinamo Kiev, si giocherà martedì 24 novembre 2020 all’ Allianz Stadium alle ore 21. All’ andata i bianconeri hanno vinto 1-4. Come arrivano le due squadre I bianconeri, che faticano un po’ in campionato, hanno avuto fin qui un rendimento migliore in Champions League dove hanno conquistato 6 punti in 3 partite. Un successo contro gli ungheresi consegnerebbe loro il pass per gli ottavi. Gli ungheresi, invece, ultimi nel girone con appena 1 punto, non hanno più speranze di qualificazione ma proveranno a giocarsi le loro carte per accedere in Europa League Le scelte tecniche diIl tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con ...

