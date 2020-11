Juventus-Cagliari, Pirlo rilancia Chiesa: altra panchina per Kulusevski e Bernardeschi (Di sabato 21 novembre 2020) Mancano poche ore alla sfida di questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari e Andrea Pirlo è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, valutando con attenzione le condizioni dei giocatori rientrati dalle nazionali e di chi è reduce da un lungo stop. In difesa mancheranno sia Bonucci che Chiellini, al loro posto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Mancano poche ore alla sfida di questa sera all’Allianz Stadium trae Andreaè chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, valutando con attenzione le condizioni dei giocatori rientrati dalle nazionali e di chi è reduce da un lungo stop. In difesa mancheranno sia Bonucci che Chiellini, al loro posto L'articolo

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - Yoihenbach13 : Matchday!! Juventus vs Cagliari #SerieA Come on Cristiano Ronaldo ?? FINOALLAFINE ?? - Osman03004533 : @forum_bahis @samet54916992 @ay9711004032 #Forumbahis Juventus 3 - 1 Cagliari osman9 -