Juventus-Cagliari | Pirlo | “Importante dominio del gioco | serviva partita così Dybala? Sta meglio | ma…”

La Juventus torna alla vittoria.Punti importanti per la compagine bianconera che, questa sera, vince all'Allianz Stadium contro il Cagliari e raggiunge così il secondo posto traghettandosi a -1 dal Milan. Un successo importante analizzato dal tecnico Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di "DANZ" al triplice fischio."Gli interpreti possono cambiare, ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Era importante avere il dominio del gioco, e stasera l'abbiamo fatto bene: per la consapevolezza della squadra serviva una partita così. Ci sono state ottime prestazioni, anche di chi rientrava dalle nazionali. Volevamo e dovevamo vincere questa partita".Pirlo si è poi soffermato sulle condizioni di ...

