Juventus Cagliari | Pirlo | “Dybala in crescita | Ronaldo un esempio per tutti”

La Juventus batte il Cagliari nonostante le tante assenze in difesa grazie alla doppietta firmata da Cristiano Ronaldo. Ritorno in campo, oltre a quello di De Ligt, anche per Alex Sandro. Il brasiliano è subentrato al connazionale Danilo durante la seconda frazione di gara. Juventus Cagliari: le parole di Pirlo "Gli interpreti cambiano ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Stasera squadra in crescita e ottima convinzione. Ottime prestazioni dei calciatori che rientravano sia dagli infortuni che dalle Nazionali. Abbiamo tanti giocatori che possono strappare anche se significa allungare la squadra. E' necessario mantenere gli equilibri. Arthur? E' il calciatore che ci aspettavamo anche se proviene da un campionato diverso. Ha dovuto cambiare anche modo di ...

