Juventus-Cagliari, Paratici: “Siamo abituati a vincere, il futuro di Ronaldo è qui” (Di sabato 21 novembre 2020) Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediata vigilia di Juventus-Cagliari, anticipo dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021. Il dirigente bianconero ha condiviso appieno le parole espresse da Andrea Pirlo in merito alla fine del periodo di adattamento: “Siamo la Juventus, la vittoria è nel nostro DNA. Siamo abituati a vincere, Pirlo ha detto cose ineccepibili.” Sotto i riflettori anche le polemiche derivanti dai tanti match giocati dalla nazionali nei giorni scorsi: “Le soste ci sono da sempre – ha affermato Paratici – logicamente adesso danno più fastidio vista la situazione complicata ma dobbiamo conviverci ed accettarle.” Una battuta anche su Dybala, apparso forse tra i più in difficoltà in questo avvio di stagione: “Paulo è ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Fabioha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediata vigilia di, anticipo dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021. Il dirigente bianconero ha condiviso appieno le parole espresse da Andrea Pirlo in merito alla fine del periodo di adattamento:la, la vittoria è nel nostro DNA. Siamo, Pirlo ha detto cose ineccepibili.” Sotto i riflettori anche le polemiche derivanti dai tanti match giocati dalla nazionali nei giorni scorsi: “Le soste ci sono da sempre – ha affermato– logicamente adesso danno più fastidio vista la situazione complicata ma dobbiamo conviverci ed accettarle.” Una battuta anche su Dybala, apparso forse tra i più in difficoltà in questo avvio di stagione: “Paulo è ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Le parole di @arthurhromelo a @JuventusTV: «Una partita difficile, ma siamo pronti a giocarla. Io? Dopo le nazional… - rosikaonly : nonton 2 Juventus ?? Cagliari Manchester United ?? West Brom - AlguerIT : CAGLIARI CalcioLive: Juventus-Cagliari al via -