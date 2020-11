Juventus-Cagliari oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) All’Allianz Stadium di Torino è il momento di Juventus-Cagliari, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri, la cui partenza non è stata delle migliori, va a caccia di un successo per avvicinarsi al Milan capolista in attesa che i rossoneri scendano in campo. L’incontro, in programma domani sabato 21 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) All’Allianz Stadium di Torino è il momento di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri, la cui partenza non è stata delle migliori, va a caccia di un successo per avvicinarsi al Milan capolista in attesa che i rossoneri scendano in campo. L’incontro, in programma domani sabato 21 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su DAZN 1, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - SkySport : Probabili formazioni di Juventus-Cagliari - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #JuveCagliari, oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco, McKennie sulla trequarti.… -