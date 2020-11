Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: rientra De Ligt (Di sabato 21 novembre 2020) La Juventus ospita il Cagliari all’Allianz Stadium. Bianconeri con la “DDD”, sardi orfani di Godin e Nandez: le probabili formazioni L’Allianz Stadium riapre le porte alla Juventus dopo lunghe settimane. L’ultima partita casalinga disputata dalla Vecchia Signora risale al 25 ottobre contro l’Hellas Verona, per poi volare sempre verso mura avversarie. I bianconeri ospitano il Cagliari, autore di un buon inizio di campionato, ma orfano di Godin (positivo al Covid) e Nandez. “Oggi inizia il nostro campionato, finito il periodo di assestamento“ – con queste parole Pirlo ha presentato il match. Il tecnico ritrova De Ligt, pronto a sostituire Bonucci, fuori per infortunio così come Chiellini. Dalla famosa “Bbc” all’attuale “Ddd“, la nuova linea difensiva della ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020) Laospita ilall’Allianz Stadium. Bianconeri con la “DDD”, sardi orfani di Godin e Nandez: leL’Allianz Stadium riapre le porte alladopo lunghe settimane. L’ultima partita casalinga disputata dalla Vecchia Signora risale al 25 ottobre contro l’Hellas Verona, per poi volare sempre verso mura avversarie. I bianconeri ospitano il, autore di un buon inizio di campionato, ma orfano di Godin (positivo al Covid) e Nandez. “Oggi inizia il nostro campionato, finito il periodo di assestamento“ – con queste parole Pirlo ha presentato il match. Il tecnico ritrova De, pronto a sostituire Bonucci, fuori per infortunio così come Chiellini. Dalla famosa “Bbc” all’attuale “Ddd“, la nuova linea difensiva della ...

