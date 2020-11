Juventus-Cagliari: le formazioni ufficiali (Di sabato 21 novembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Juventus-Cagliari, anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A 2020-21: Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Ounas; Simeone. All. Di Francesco. Foto: Sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A 2020-21:(4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.(4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Ounas; Simeone. All. Di Francesco. Foto: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

