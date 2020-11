Juventus-Cagliari, i convocati: conferma Bentancur, sorpresa dall’U23 (Di sabato 21 novembre 2020) Quando mancano ormai circa 5 ore all’inizio del match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera. In palio 3 punti fondamentali per iniziare bene un tour de force di 10 partite con le quali si decideranno le posizioni nel girone di Champions e si potrebbe delineare anche la classifica in Serie A. Pirlo sarà privo dei baluardi difensivi Chiellini e Bonucci, ma anche di Aaron Ramsey, tutti e tre fermi a causa di problemi muscolari. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rivoluzione a centrocampo: i nomi caldi di Paratici LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, piano di Pogba per lasciare il Manchester United Rodrigo Bentancur, centrocampista della JuventusJuventus-Cagliari, i ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Quando mancano ormai circa 5 ore all’inizio del match dell’Allianz Stadium tra, Andrea Pirlo ha diramato la lista deiper la gara di stasera. In palio 3 punti fondamentali per iniziare bene un tour de force di 10 partite con le quali si decideranno le posizioni nel girone di Champions e si potrebbe delineare anche la classifica in Serie A. Pirlo sarà privo dei baluardi difensivi Chiellini e Bonucci, ma anche di Aaron Ramsey, tutti e tre fermi a causa di problemi muscolari. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rivoluzione a centrocampo: i nomi caldi di Paratici LEGGI ANCHE: Calciomercato, piano di Pogba per lasciare il Manchester United Rodrigo, centrocampista della, i ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - soffJuventino : RT @JuventusTV: #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveCagliari degli ultimi anni ?? On demand, qui ?? - junews24com : Chi è Alessandro Di Pardo, convocato da Pirlo per Juve-Cagliari - -