Juventus-Cagliari, Dazn non funziona: la rabbia dei tifosi sui social (Di sabato 21 novembre 2020) Problemi tecnici per Dazn in concomitanza con Juventus-Cagliari, anticipo dell’ottava giornata di Serie A che viene trasmessa proprio sulla piattaforma streaming. Una situazione di “down” anche all’estero che sta condizionando pesantemente il rendimento dell’applicazione di Dazn: esplode quindi la rabbia sui social network dei tifosi che vorrebbero seguire in diretta il match dell’Allianz Stadium ma non ci riescono. I tweet contro Dazn Siete il peggior servizio televisivo a pagamento che l'uomo abbia mai pensato. Fate schifo, ridateci i soldi. #Dazn #JuveCagliari pic.twitter.com/Cjs5KhBOFC — Simone (@simonegianc) November 21, 2020 Le due partite migliori della serata entrambe su Dazn e ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Problemi tecnici perin concomitanza con, anticipo dell’ottava giornata di Serie A che viene trasmessa proprio sulla piattaforma streaming. Una situazione di “down” anche all’estero che sta condizionando pesantemente il rendimento dell’applicazione di: esplode quindi lasuinetwork deiche vorrebbero seguire in diretta il match dell’Allianz Stadium ma non ci riescono. I tweet controSiete il peggior servizio televisivo a pagamento che l'uomo abbia mai pensato. Fate schifo, ridateci i soldi. ##Juvepic.twitter.com/Cjs5KhBOFC — Simone (@simonegianc) November 21, 2020 Le due partite migliori della serata entrambe sue ...

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Juventus-Cagliari, Paratici: 'Abituati a vincere, Dybala pronto a dare il 100%. Rumors su CR7? Rispondo così' - Paolino290681 : RT @FTTVWORLD: Juventus vs Cagliari #JuveCagliari -