Juventus-Cagliari, Bentancur convocato: è bufera sui social (Di sabato 21 novembre 2020) Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino il terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A, ovvero Juventus-Cagliari. Gli uomini di Andrea Pirlo vuole tornare alla vittoria, dopo il mezzo passo falso di Roma contro la Lazio, ma soprattutto vuole dimostrare di essere una squadra in crescita. La sfida contro i sardi, sarà la prima di un tour de force che perdurerà fino alla sosta natalizia: nel mezzo ben dieci partite tra campionato e Champions League. Ospite della Vecchia Signora, la formazione sarda allenata da Eusebio Di Francesco, attualmente undicesima in classifica e reduce da tre successi nelle ultime quattro gare disputate. Sarà un incontro da non sottovalutare per la Juventus, che vuole accorciare in classifica salendo a -1 dal Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino il terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A, ovvero. Gli uomini di Andrea Pirlo vuole tornare alla vittoria, dopo il mezzo passo falso di Roma contro la Lazio, ma soprattutto vuole dimostrare di essere una squadra in crescita. La sfida contro i sardi, sarà la prima di un tour de force che perdurerà fino alla sosta natalizia: nel mezzo ben dieci partite tra campionato e Champions League. Ospite della Vecchia Signora, la formazione sarda allenata da Eusebio Di Francesco, attualmente undicesima in classifica e reduce da tre successi nelle ultime quattro gare disputate. Sarà un incontro da non sottovalutare per la, che vuole accorciare in classifica salendo a -1 dal Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé ...

