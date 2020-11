Juventus-Cagliari 2-0, Pirlo: “Ecco il ruolo di Dybala” (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus batte 2-0 il Cagliari dopo una partita convincente. Dopo otto giornate, finalmente Pirlo sembra essere riuscito a trasmettere ai giocatori la sua idea di gioco. I primi segni si erano visti contro la Lazio, ma il gol subito all’ultimo minuto aveva tolto le attenzioni da una bella prestazione. Ora un altro buon segno contro un Cagliari un po’ arrendevole, ma che ha cercato a tratti di tornare in partita. LEGGI ANCHE: Juventus, Pirlo mai senza Morata-Ronaldo: la coppia più decisiva d'Europa LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, viaggio in Inghilterra: ecco il sostituto di Dybala La Juventus festeggia dopo un gol (@imagephotoagency)Juventus-Cagliari 2-0, le dichiarazioni di Pirlo Al ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Labatte 2-0 ildopo una partita convincente. Dopo otto giornate, finalmentesembra essere riuscito a trasmettere ai giocatori la sua idea di gioco. I primi segni si erano visti contro la Lazio, ma il gol subito all’ultimo minuto aveva tolto le attenzioni da una bella prestazione. Ora un altro buon segno contro unun po’ arrendevole, ma che ha cercato a tratti di tornare in partita. LEGGI ANCHE:mai senza Morata-Ronaldo: la coppia più decisiva d'Europa LEGGI ANCHE: Calciomercato, viaggio in Inghilterra: ecco il sostituto di Dybala Lafesteggia dopo un gol (@imagephotoagency)2-0, le dichiarazioni diAl ...

