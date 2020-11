Juventus-Cagliari 2-0 | le pagelle | Ronaldo Re di Torino | bene Bernardeschi

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 22 novembre 2020) Labatte 2-0 ilgrazia alla doppietta di Cristiano. Una partita perfetta da molti punti di vista, con una difesa compatta e un centrocampo che ha saputo gestire il gioco. Ecco ledi. Buffon: 6 Ilnon gli dà la possibilità di farsi vedere, tocca qualche pallone, ma sempre con i piedi. Subisce un gol che poi verrà annullato, su cui comunque non ha colpe. ASSONNATO Danilo: 6 (Alex Sandro sv) Il brasiliano non è incisivo come le scorse giornate, quando si rendeva protagonista di prestazioni eccezionali. Difende, ma in fase di impostazione rischia troppe volte. DA CALIBRARE de Ligt: 7,5 Il migliore della difesa. Annulla Simeone e nel primo tempo blocca un paio di azioni del ...