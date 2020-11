Juventus-Cagliari 2-0, Cristiano Ronaldo protagonista: il riassunto del match (Di sabato 21 novembre 2020) All’Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Cagliari, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri schierano a sorpresa Bernardeschi, mentre confermano Morata e Ronaldo là davanti. I sardi puntano su Joao Pedro e Simeone in attacco, con Godin e Nandez fuori a causa Covid (il secondo solo per precauzione). Il primo tempo si apre con un certo equilibrio, fino a quando la Juventus non si sveglia e comincia a macinare gioco. All’11’ segna Bernardeschi, riportando finalmente un sorriso all’ex Fiorentina, che però poco dopo si vede annullare il gol per il solito fuorigioco di Morata. Dopo un dominio completo, senza però tiri troppo pericolosi, Morata trova molto bene Ronaldo, che non può fare altro che battere Cragno. Pochi minuti dopo tramite calcio d’angolo battuto da Cuadrado, Demiral ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) All’Allianz Stadium di Torino si gioca, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri schierano a sorpresa Bernardeschi, mentre confermano Morata elà davanti. I sardi puntano su Joao Pedro e Simeone in attacco, con Godin e Nandez fuori a causa Covid (il secondo solo per precauzione). Il primo tempo si apre con un certo equilibrio, fino a quando lanon si sveglia e comincia a macinare gioco. All’11’ segna Bernardeschi, riportando finalmente un sorriso all’ex Fiorentina, che però poco dopo si vede annullare il gol per il solito fuorigioco di Morata. Dopo un dominio completo, senza però tiri troppo pericolosi, Morata trova molto bene, che non può fare altro che battere Cragno. Pochi minuti dopo tramite calcio d’angolo battuto da Cuadrado, Demiral ...

