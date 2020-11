Juve, Ronaldo show. Atalanta, altra frenata (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - La Juve stende il Cagliari grazie ad una doppietta di Ronaldo . Lo Spezia lascia a secco l'Atalanta e conquista il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite di campionato. 'Alla Lazio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - Lastende il Cagliari grazie ad una doppietta di. Lo Spezia lascia a secco l'e conquista il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite di campionato. 'Alla Lazio ...

forumJuventus : CT: 'Juve, Ronaldo ha fame. Sei volte a segno in campionato, il portoghese ha frenato in Europa. Riparte dai 27 gol… - GoalItalia : Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà tinto di bianconero, Paratici: “Posso assicurare che è con noi alla Juve” ???? - paolobelliswing : Quindi caro @Cristiano questa sera vorresti fare il capitano? Mmmh... fammi fare una telefonatina e vediamo quello… - LorenzoPuliga : RT @tuttosport: #Juve, #Ronaldo fenomeno: doppietta in 4' e linguaccia alla #DelPiero ?? - solomondocalcio : GRANDE PARTITA DI ARTHUR. LA JUVE È TORNATA? | JUVENTUS-CAGLIARI 2-0 -