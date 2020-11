Juve, Ronaldo minaccia l’addio ed il ritorno al Real: Agnelli ci perde? (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo quotidiano spagnolo Marca, la Juve potrebbe dire addio a Ronaldo: CR7 vuol tornare al Real. Ma, senza Ronaldo e senza Champions: la Juve ci perde? Il 10 giugno del 2018, Cristiano Ronaldo arriva alla Juventus: 100 milioni per il suo cartellino, 31 milioni netti d’ingaggio. Come è naturale che fosse, CR7 è il giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo quotidiano spagnolo Marca, lapotrebbe dire addio a: CR7 vuol tornare al. Ma, senzae senza Champions: laci? Il 10 giugno del 2018, Cristianoarriva allantus: 100 milioni per il suo cartellino, 31 milioni netti d’ingaggio. Come è naturale che fosse, CR7 è il giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

