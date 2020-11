Judo | medagliere Europei 2020 | trionfa la Francia | l’Italia chiude settima con un oro

(Di sabato 21 novembre 2020) Si sono conclusi oggi, sabato 21 novembre, glidi, che si sono disputati a Praga, in Repubblica Ceca: ilvede svettare la, con otto medaglie, delle quali cinque d’oro, davanti alla Russia, seconda con tre titoli e sette podi complessivi.grazie all’oro di Odette Giuffrida nei -52 kg femminili. ILDEGLIDI# Paese O A B T. 15 0 3 8 2 Russia 3 3 1 7 3 Georgia 1 1 4 6 4 Azerbaigian 1 1 3 5 5 Israele 1 1 0 2 6 Moldavia 1 0 1 2 7 Ungheria 1 0 0 1 7 Italia 1 0 0 1 9 Serbia 0 2 0 2 10 Germania 0 1 3 4 11 Portogallo 0 1 2 3 12 Paesi ...

“L’ultima avversaria con cui ho combattuto, la Chitu è stato da sempre il mio avversario più duro, ho perso molte medaglie con lei. Poi però, maturando e lavorando assiduamente sono riuscita finalment ...Si conclude con un po’ di amaro in bocca per l’Italia il Final Block della seconda giornata del Campionato Europeo Senior 2020, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Fabio Basile e Alice Bel ...