Judo | Europei 2020 | Stangherlin sfiora il bronzo nei -78 kg Bis continentale per Malonga | Dicko e Igolnikov

La terza e ultima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di Judo è andata in archivio con un Final Block decisamente amaro per i colori azzurri, mentre la Francia porta a casa altri due titoli e trionfa nel medagliere della manifestazione con cinque ori e tre bronzi a testimonianza di una squadra profondissima capace di dominare in campo continentale nonostante assenze molto pesanti (Buchard e Riner su tutti). L'Italia non riesce invece ad incrementare il proprio bottino e termina l'Europeo in settima piazza nella graduatoria per Nazioni grazie alla medaglia d'oro ottenuta da Odette Giuffrida nei -52 kg. L'ultimo Final Block della tre-giorni praghese si è aperto con il secondo titolo continentale del russo Mikhail Igolnikov, che si conferma l'atleta di riferimento nella categoria.

