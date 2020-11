Judo, Europei 2020 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara 21 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) La O2 Arena di Praga si appresta ad ospitare la terza e ultima giornata dei Campionati Europei Senior 2020 di Judo, riservata come di consueto alle categorie pesanti. L’Italia, attualmente sesta nel medagliere della manifestazione con una medaglia d’oro (Odette Giuffrida nei 52 kg), schiera oggi due atleti che dovranno però superarsi per provare a raggiungere la zona podio. Nicholas Mungai, impegnato al primo turno dei -90 kg con il tedesco Trippel, va a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione olimpica, mentre Giorgia Stangherlin fa il suo debutto assoluto in una rassegna continentale senior dovendo vedersela subito nei -78 kg con la tedesca Wagner, una delle favorite principali per il titolo europeo. Il Final Block odierno (dalle ore 16.00) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Collection ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) La O2 Arena di Praga si appresta ad ospitare la terza e ultima giornata dei CampionatiSeniordi, riservata come di consueto alle categorie pesanti. L’Italia, attualmente sesta nel medagliere della manifestazione con una medaglia d’oro (Odette Giuffrida nei 52 kg), schieradue atleti che dovranno però superarsi per provare a raggiungere la zona podio. Nicholas Mungai, impegnato al primo turno dei -90 kg con il tedesco Trippel, va a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione olimpica, mentre Giorgia Stangherlin fa il suo debutto assoluto in una rassegna continentale senior dovendo vedersela subito nei -78 kg con la tedesca Wagner, una delle favorite principali per il titolo europeo. Il Final Block odierno (dalle ore 16.00) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Collection ...

